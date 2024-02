Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aker Solutions: le bénéfice ajusté a presque doublé en 2023 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 15:33









(CercleFinance.com) - Aker Solutions publie un chiffre d'affaires de 11 milliards de couronnes norvégiennes (NOK) - soit près d'un milliard d'euros - au titre du 4e trimestre 2023, soit une hausse de l'activité de près de 34% par rapport au 4e trimestre 2022.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté a été multiplié par 2,5 environ (+168%) pour s'établir à 615 millions de NOK et le bénéfice net ajusté ressort à 385 millions de NOK, en repli de 26%.



Aker Solutions enregistre ainsi un BPA ajusté de 0,96 NOK au 4e trimestre, contre 1.09 NOK un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice, l'industriel norvégien enregistre un chiffre d'affaires de 36 milliards de NOK, en progression de 31% par rapport à 2022, tandis que l'EBITDA ajusté atteint 1295 millions de NOK (+93%).



Enfin, le bénéfice net ajusté a pratiquement doublé (+98%) pour s'établir à 2428 millions de NOK, laissant apparaître un BPA ajusté de 5,2 NOK, contre 2,53 NOK précédemment.



La société propose un dividende de 2 NOK/action au titre de 2023.



Quant à l'avenir, s'appuyant sur son carnet de commandes sécurisé et ses projets en cours, la société cible un chiffre d'affaires 2024 en hausse de près de 15%.



Aker Solutions estime que les marges d'EBITDA devraient aussi ' considérablement augmenter en 2024 ', à mesure que les grands projets pétroliers et gaziers franchiront des étapes de comptabilisation des bénéfices.







