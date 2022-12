Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aker: signe un 'important contrat' avec Wintershall Dea information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 16:32









(CercleFinance.com) - Aker Solutions annonce avoir remporté ' un important contrat ', attribué par Wintershall Dea, portant sur la fourniture d'un système de production sous-marin pour le développement du champ de Dvalin North, au large de la Norvège.



Il s'agira d'opérer un raccordement sous-marin avec la plate-forme Heidrun, en utilisant l'infrastructure existante dans la région, assurant des volumes de production futurs à faible intensité carbone.



Aker Solutions va débuter les travaux commencent ' immédiatement ' avec les livraisons finales prévues pour fin 2025.





