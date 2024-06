Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aker: licence de stockage du CO2 en mer du Nord norvégienne information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - Aker BP annonce avoir obtenu une nouvelle licence de stockage du CO2 en mer du Nord norvégienne, en partenariat avec PGNiG Upstream Norvège AS.



La licence de stockage s'appelle Atlas et se trouve à proximité du champ Yggdrasil exploité par Aker BP



La licence est accompagnée d'un programme de travail qui comprend le retraitement des données sismiques 3D, la réalisation d'études géologiques et un décision de forage ou de largage après deux ans.



Selon Aker BP, l'attribution de cette licence constitue une 'opportunité attrayante' qui permettra de faire évoluer les ressources de stockage de CO2, en soutenant le déploiement du CSC (Capture & Stockage du Carbone) en Europe du Nord-Ouest.





