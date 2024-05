Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Akamai: BPA trimestriel en hausse, mais objectifs décevants information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 08:01









(CercleFinance.com) - Akamai Technologies a publié jeudi soir un BPA non GAAP de 1,64 dollar au titre des trois premiers mois de l'année, en hausse de 17% d'une année sur l'autre, pour un chiffre d'affaires de 987 millions de dollars, en augmentation de 8%.



'Les revenus des deux solutions (de sécurité et de calcul) ont collectivement augmenté de plus de 20%, pour représenter près des deux tiers du chiffre d'affaires total', souligne Tom Leighton, le CEO du groupe de services de cloud.



Si son conseil a autorisé un programme de rachats d'actions de deux milliards de dollars sur trois ans, Akamai a indiqué n'attendre qu'un BPA ajusté entre 6,20 et 6,40 dollars, ainsi que des revenus entre 3,95 et 4,02 milliards de dollars, pour l'année 2024.



'Nos prévisions actualisées reflètent les impacts de l'appréciation du dollar, d'un important client des médias sociaux optimisant ses coûts et du ralentissement de la croissance du trafic dans l'ensemble du secteur', explique le CFO Ed McGowan.





