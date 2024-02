Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airwell: un accord de coopération signé avec Lacroix information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - Airwell, un fabricant de pompes à chaleur, a annoncé mardi avoir conclu un partenariat avec le fabricant de composants électroniques Lacroix afin de développer une solution de raccordement pour ses équipements.



Cette solution connectée doit permettre aux utilisateurs de mieux maîtriser, via l'application AirHome, leur matériel thermique grâce à une gestion centralisée de leur pompe à chaleur, mais aussi de leurs appareils de climatisation, ventilation ou eau chaude sanitaire.



Les deux groupes expliquent que ce projet '100% Made in France' vise à assurer une meilleure traçabilité de la chaîne de valeur et d'assurer la réparabilité des produits, en vue de la mise en oeuvre de la prochaine réglementation.



Cette solution sur-mesure sera lancée en septembre 2024 avec la mise en production de 300.000 produits unités sur le site 'Symbiose' l'usine du futur inaugurée en septembre 2022 par Lacroix dans le Maine-et-Loire.





Valeurs associées GROUPE AIRWELL Euronext Paris -0.93%