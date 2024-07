Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airwell: repli de 21% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Airwell recule de près de 4% après l'annonce par ce créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, d'un chiffre d'affaires de 25,7 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, en repli de 20,8% en comparaison annuelle.



Le groupe explique avoir évolué globalement dans un environnement moins porteur, marqué par un net ralentissement du marché après plusieurs années de forte croissance, sous l'effet notamment d'un marché immobilier en berne.



Néanmoins, au vu du carnet de commandes actuel, il s'attend à un fort rebond des ventes au second semestre et se dit confiant dans un nouvel exercice de croissance en 2024. Il vise un CA supérieur à 100 millions en 2025 avec une marge d'EBITDA supérieure à 5%.





Valeurs associées GROUPE AIRWELL 3,76 EUR Euronext Paris -3,59%