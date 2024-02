Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airwell: prise de participation de 13% dans Synerpod information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Le Groupe Airwell annonce une alliance avec Synerpod, start-up française qui vise à massifier la rénovation énergétique de l'habitat collectif et individuel, et le groupe CETIH, spécialisé dans les secteurs de l'habitat et de la rénovation énergétique, pour lutter contre la précarité énergétique des bâtiments.



Avec 4,8 millions de ' passoires thermiques ' en France, le chantier pour lutter contre la précarité énergétique est colossal.



C'est notamment pour répondre à cet enjeu de taille que le Groupe Airwell, entre au capital de Synerpod, aux côtés du groupe CETIH, (Compagnie des Équipements Techniques et Industriels pour l'Habitat) à hauteur respectivement de 13% et de 6%, dans le cadre d'une augmentation de capital globale de 500KE.



Forts de cette alliance, le Groupe Airwell, Synerpod, et CETIH envisagent de développer une gamme de produits complémentaires.





