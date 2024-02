Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airwell: le titre grimpe après un exercice 2023 record information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - Airwell s'adjuge plus de 8% à la Bourse de Paris mercredi après avoir fait état d'un chiffre d'affaires record de 65 millions d'euros pour 2023, en progression de 17%.



Le spécialiste de la conception de pompes à chaleur souligne que ce niveau d'activité, supérieur à ses ambitions initiales, a été porté par un 4ème trimestre en très forte croissance de 42%, sous l'effet d'une excellente dynamique en France, le premier marché du groupe.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities se disent impressionnés par ces performances, qui confirment selon eux 'la pertinence de la stratégie de commercialiser de plus en plus de solutions intégrées'.



La société de Bourse porte ainsi son objectif de cours de 5,8 à 6,5 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Fort de ce bon niveau d'activité, Airwell a déclaré anticiper une marge d'EBITDA de 5% sur l'exercice 2023, à comparer avec 2,8% en 2022, prenant ainsi deux ans d'avance sur son objectif qui anticipait l'atteinte d'un tel chiffre à horizon 2025.



Le groupe - qui s'est donné pour objectif un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros pour 2025 - prévoit de communiquer ses nouvelles ambitions en matière de marge d'EBITDA à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2023, prévue le 23 avril.





