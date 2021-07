Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airwell : le pionnier des pompes à chaleur entre en Bourse information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - Airwell, le pionner français des pompes à chaleur, a annoncé mardi son projet d'entrée en Bourse via un mécanisme d'inscription par cotation directe sur Euronext Access+, le compartiment d'Euronext réservé aux PME et aux startups. Créé en 1947, le groupe basé à Montigny Le Bretonneux, qui compte aujourd'hui plus de 60 collaborateurs, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 39,4 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de 1,8 million d'euros. Dans son communiqué, Airwell évoque un 'fort potentiel de croissance' de son activité lié au remplacement du parc installé de chaudières à fioul et à gaz. Son introduction en Bourse se matérialisera jeudi via la cession d'un maximum de 100.000 actions détenues par les principaux actionnaires à un cours unitaire de 3,6 euros, soit une opération de 360.000 euros. La capitalisation boursière au jour de l'introduction ressortira ainsi à 15,6 millions d'euros. L'entrée en Bourse doit permettre à l'entreprise d'accroître sa visibilité et de financer ses projets de développement.

