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AirTrunk, soutenue par Blackstone, va investir 1 milliard de dollars dans un complexe de centres de données au Japon
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 06:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AirTrunk, société soutenue par Blackstone, a annoncé mercredi qu’elle investissait 1 milliard de dollars supplémentaires dans son campus de centres de données hyperscale de plus de 300 mégawatts situé à Inzai, une ville de l’est du Japon, afin de prendre en charge les charges de travail liées à l’IA.

* Cet investissement vise le déploiement d’une technologie de refroidissement par liquide afin de prendre en charge les charges de travail liées à l’IA

* Le campus prenait traditionnellement en charge les charges de travail cloud pour les services cloud

* TOK1 devrait être le premier campus au Japon à accueillir un déploiement à grande échelle de charges de travail d’IA, selon son directeur général Robin Khuda

* “Pour des raisons géopolitiques, nous constatons que de plus en plus de clients se tournent vers le Japon dans une perspective nord-asiatique”, explique Robin Khuda

* Le déploiement d’infrastructures d’IA va devenir plus difficile aux États-Unis, et l’est déjà en Europe, ce qui fait de l’Asie un “grand bénéficiaire”, ajoute Robin Khuda

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