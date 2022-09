Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Xiamen Airlines commande quarante A320neo information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 15:31









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que la compagnie aérienne chinoise Xiamen Airlines lui a passé une commande ferme de 40 appareils de la famille A320neo afin d'accompagner la croissance de sa flotte.



La compagnie rejoint ainsi les rangs des nouveaux clients de l'avionneur européen.



Xiamen Airlines est une filiale de la China Southern Airlines, principal actionnaire de la compagnie. C'est d'ailleurs cette dernière qui a annoncé le contrat auprès du Shanghai Stock exchange.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.70%