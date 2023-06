Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Volaris présente sa commande de 25 A321neo information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 17:36









(CercleFinance.com) - Volaris, compagnie aérienne mexicaine ultra-low-cost a présenté sa commande de 25 A321neo dans le cadre d'un contrat d'achat signé en octobre 2022.



Ces appareils portent le carnet de commandes total de Volaris à 143 appareils de la famille A320neo.



'Ces A321neos soutiendront notre stratégie de viabilité et de durabilité à long terme, tout en nous rapprochant de l'exploitation d'une flotte entièrement Neo d'ici 2028 ', a déclaré Enrique Beltranena, président de Volaris.



' Au fur et à mesure que la flotte s'agrandit, la compagnie aérienne sera bien positionnée pour répondre à la demande future, en particulier sur le marché mexicain des loisirs ', a déclaré Christian Scherer, directeur commercial et directeur d'Airbus International.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.41%