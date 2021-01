Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : vol inaugural pour le H160 d'All Nippon Helicopter Cercle Finance • 14/01/2021 à 13:10









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le H160 d'All Nippon Helicopter (ANH) a effectué son premier vol d'essai, un vol réussi de 95 minutes à l'aéroport de Marseille Provence, qui ouvre la voie à l'entrée en service de l'appareil au Japon. 'ANH déploie une flotte d'hélicoptères comprenant six AS365s et cinq H135s pour la collecte d'informations électroniques pour les chaînes de télévision à travers le Japon. Ce H160 remplacera l'un de ses AS365', explique le constructeur aéronautique. La certification du H160 par le Bureau de l'aviation civile japonaise est attendue début 2021. L'installation et la personnalisation des équipements spécialisés seront effectuées sur le site d'Airbus Helicopters à Kobe, avant sa mise en service.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.18%