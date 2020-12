Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : vol d'essai pour l'A220-300 de JetBlue Airways Cercle Finance • 10/12/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le tout premier Airbus A220-300 pour JetBlue Airways a réalisé son vol d'essai inaugural au Mobile Aeroplex de Brookely à Mobile, en Alabama. La livraison du premier A220 d'une commande de 70 pour JetBlue, transporteur aérien basé à New York, est prévue d'ici la fin de l'année. ' L'économie inégalée de l'A220 présente également de nouvelles perspectives d'itinéraires impossibles à réaliser avec la génération d'avions précédente ' indique le groupe.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.16%