Airbus, Viridien, Ubisoft...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Abivax

Abivax annonce avoir franchi une étape importante dans l'essai clinique de phase 3 Abtect évaluant son produit obefazimod pour le traitement de la RCH (rectocolite hémorragique) modérément à sévèrement active. La société de biotechnologie au stade clinique spécialiste des maladies inflammatoires chronique précise qu'il s'agit du recrutement de plus de 1 000 patients, soit 82 % de son objectif de recrutement. Cet essai "se positionne parmi les essais de phase 3 sur la RCH affichant l'un des rythmes de recrutement les plus rapides à ce jour", selon le DG Marc de Garidel.

Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de décembre 2024. Le groupe aéronautique a ainsi livré 123 avions commerciaux à 44 clients. En parallèle, 99 commandes brutes ont été enregistrées le mois dernier. Il a livré 766 appareils à 86 clients sur l'ensemble de l'année 2024 dont 620 A 320. Airbus n'aura donc pas atteint son objectif. Le groupe aéronautique tablait sur la livraison d'environ 770 appareils en 2024.

Safran

Lors de sa Journée Investisseurs du 5 décembre 2024, Safran a annoncé un nouveau plan de rachat d'actions pour annulation de 5 milliards d'euros entre 2025 et 2028. Dans ce contexte, Safran a conclu, un mois plus tard, une convention avec un prestataire de services d'investissement pour une première tranche de ce nouveau plan de rachat d'actions pour annulation. Suivant les termes de cette convention, Safran achètera ses propres actions pour un montant maximum de 350 millions d'euros à compter du 10 janvier 2025 et au plus tard le 14 avril 2025.

Viridien

Viridien a dévoilé les estimations de son chiffre d'affaires et son Ebitda pour l'ensemble de l'année 2024, soient respectivement à un peu plus de 1,1 milliard de dollars et 430 millions de dollars. "Nous avons réalisé une croissance de l'Ebitda et une génération de flux de trésorerie nets proche de 50 millions de dollars, dépassant notre objectif initial de 30 millions de dollars. En outre, nous avons racheté 60 millions de dollars de nos propres obligations, doublant ainsi notre engagement de 30 millions de dollars", a déclaré Sophie Zurquiyah, CEO de Viridien.

Ubisoft

Ubisoft a annoncé le report de la sortie d'Assassin's Creed Shadows au 20 mars afin de " mieux intégrer les retours des joueurs recueillis au cours des trois derniers mois, et de créer les meilleures conditions possibles pour le lancement du jeu ". Sur l'exercice 2025-2026, l'éditeur de jeux vidéo anticipe un net bookings - l'équivalent du chiffre d'affaires - d'environ 1,9 milliard d'euros contre environ 1,95 milliard d'euros auparavant.