Airbus: Virgin Atlantic commande sept A330neo

(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que Virgin Atlantic lui a commandé sept avions A330neo supplémentaires, portant son engagement total pour ce modèle à 19 appareils, dans le cadre de la transformation de sa flotte.



L'annonce a été faite lors du Farnborough Airshow pour célébrer le 40e anniversaire de la compagnie.



Shai Weiss, PDG de Virgin Atlantic, a souligné l'importance d'avoir 'une flotte jeune pour réduire les émissions de carbon'e et a exprimé sa satisfaction envers la collaboration avec Airbus, qui a débuté en 1993.



L'avionneur en profite pour rappeler que l'A330neo offre 'une expérience passager améliorée et peut voler 13 300 km sans escale'.



Airbus vise à rendre ses avions capables de fonctionner avec 100 % de carburant durable d'ici 2030.





