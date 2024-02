Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: Vietjet Air commande 20 appareils A330-900 information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 12:24









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord avec Vietjet Air, qui prévoit de faire l'acquisition de 20 appareils A330-900 à large fuselage.



L'avionneur précise qu'une fois finalisée, la commande constituera la première de Vietjet portant sur des appareils à deux couloirs, conformément à la volonté de la compagnie aérienne de proposer des destinations toujours plus éloignées.



Equipés des réacteurs Rolls-Royce Trent 7000 de dernière génération, les A330-900 de Vietjet pourront parcourir des distances pouvant atteindre 13.300 km.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.73%