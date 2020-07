Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : vers une suppression de 15.000 postes Cercle Finance • 01/07/2020 à 08:41









(CercleFinance.com) - Airbus annonce des plans visant à adapter ses effectifs mondiaux et à redimensionner son activité dans l'aviation commerciale en réponse à la crise du Covid-19, ce qui devrait se traduire par une réduction d'environ 15.000 postes au plus tard à l'été 2021. 'Le trafic aérien ne devant pas renouer avec les niveaux pré-Covid d'ici à 2023, voire 2025, Airbus doit maintenant prendre des mesures supplémentaires qui reflètent les perspectives de l'industrie au sortir de la crise Covid-19', explique le constructeur aéronautique. Le processus d'information et de consultation avec les partenaires sociaux a débuté en vue de conclure des accords dont la mise en oeuvre débutera à l'automne 2020. Les réductions concerneraient notamment environ 5.000 postes en France et 5.100 en Allemagne.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.11%