Airbus : vers une résolution du conflit avec Boeing

(CercleFinance.com) - L'Union Européenne fait savoir aujourd'hui qu'elle est parvenue à un accord avec les Etats-Unis au sujet des aides publiques touchées par les avionneurs respectifs de chaque partie, à savoir Airbus et Boeing. Après 17 années de différends, 'les deux parties chercheront désormais à surmonter les divergences de longue date et éviter de futurs litiges', indique la Commission européenne. Il s'agit en effet de 'préserver des règles du jeu équitables entre les avionneurs' et 'd'éviter de nouvelles divergences'. Washington et Bruxelles se sont notamment entendus pour suspendre pendant cinq ans les droits de douane dissuasifs qu'ils s'entre-infligeaient, des dispositifs 'qui nuisent aux entreprises et aux personnes des deux côtés de l'Atlantique', ont reconnu les protagonistes. ' Aujourd'hui, avec l'accord sur Boeing-Airbus, nous avons franchi une étape importante dans la résolution du plus long différend commercial de l'histoire de l'OMC', a réagi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.43%