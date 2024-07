Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: vers une reprise d'activités de Spirit AeroSystems information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir conclu un accord contraignant avec Spirit AeroSystems en vue d'une acquisition potentielle d'activités majeures liées à ses propres programmes d'avions commerciaux, de façon à assurer la stabilité de leur approvisionnement.



Il s'agit notamment de la production de sections de fuselage de l'A350 à Kinston (Caroline du Nord) et à Saint-Nazaire (France), des ailes et du milieu du fuselage de l'A220 à Belfast (Irlande du Nord) et à Casablanca (Maroc), et des pylônes de l'A220 à Wichita (Kansas).



La conclusion d'accords définitifs reste soumise à un processus de diligence raisonnable. Bien qu'il n'y ait aucune garantie qu'une transaction sera conclue, les deux parties affichent leur volonté de travailler pour mener à bien ce processus le plus rapidement possible.





Valeurs associées AIRBUS 128,26 EUR Euronext Paris 0,00%