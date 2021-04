Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : vers une nouvelle implantation industrielle Cercle Finance • 21/04/2021 à 18:51









(CercleFinance.com) - Airbus a profité d'une réunion du Comité d'entreprise européen (SE-WC) pour fournir davantage de détails quant à une possible évolution de son implantation industrielle en Europe - notamment pour les activités d'aérostructures en France et en Allemagne. L'avionneur a notamment présenté son projet de création de deux sociétés d'assemblage d'aérostructures au coeur de son système industriel, afin de renforcer sa gestion de la chaîne de valeur et préparer l'avenir de l'entreprise à court et à long terme. Une nouvelle société en France pourrait ainsi regrouper les activités réalisées par les sites Airbus de Saint-Nazaire et Nantes avec celles opérées par STELIA Aerospace dans le monde entier. Une autre société en Allemagne regrouperait les activités du site de Stade et d'assemblage de structures à Hambourg avec celles de Premium AEROTEC à Nordenham, Brême et partiellement à Augsbourg. Ces deux nouvelles sociétés d'assemblage d'aérostructures, toutes deux détenues à 100 % par Airbus, ne seraient alors plus considérées comme fournisseurs d'Airbus mais intégrées dans le périmètre du groupe.

