Airbus: vers une collaboration avec Avincis pour les eVTOL

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé un protocole d'accord avec l'opérateur européen d'hélicoptères Avincis, pour explorer les possibilités d'exploiter des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) dans toute l'Europe.



Dans ce cadre, ils se concentreront sur la définition du concept d'exploitation de ces appareils, travaillant conjointement à la définition de profils de mission pour les opérations eVTOL en Europe et dans d'autres régions cibles.



'Cet accord est une nouvelle étape vers la création d'un écosystème AAM (mobilité aérienne avancée) et constitue une extension de la relation de longue date entre Airbus et Avincis', souligne le constructeur aéronautique.





