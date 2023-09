Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Airbus: vers une coentreprise avec Air France information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 09:52

(CercleFinance.com) - Air France-KLM et Airbus annoncent être entrés en négociations exclusives en vue d'établir une co-entreprise pour la fourniture au niveau mondial de services de maintenance des équipements de l'Airbus A350.



La coopération envisagée prendrait la forme d'une co-entreprise à 50-50 entre Air France et Airbus et impliquerait le transfert de certains équipements d'avions détenus par les deux partenaires dans le stock partagé de la co-entreprise.



Elle permettrait la mise en place d'une offre commerciale optimisée pour répondre aux besoins croissants de maintenance à long terme de la flotte mondiale d'avions A350 (plus de 1000 en commande et 550 actuellement en service dans le monde).



L'objectif est que la co-entreprise soit opérationnelle au premier semestre 2024, en accord avec toutes les exigences de conformité et sous réserve de l'approbation par toutes les autorités compétentes.