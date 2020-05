Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : vers un test de l'oblique gravitant vers 51E ? Cercle Finance • 06/05/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Airbus (-5% vers 53,7E) s'achemine potentiellement vers un test de l'oblique gravitant vers 51E : elle unit les 3 précédents 'points' bas de 49E (le 18/03), 49,5E (le 03/04) puis 50,2E (le 27/4). Le titre s'inscrit surtout dans un biseau qui se referme et dont la résistance oblique a coiffé le rebond le 30 avril vers 60E. Une sortie de cette figure se rapproche... et statistiquement, c'est la tendance primaire (baissière) qui reprend le dessus (avec des hauts toujours moins hauts depuis 6 semaines), d'ou un risque de nouvelle glissade vers 40E (plancher de mi-décembre 2014). Mais avec des 'bas toujours moins bas', l'hypothèse d'un sursaut vers 72,3E (zénith du 26/03) ne peut être formellement écartée.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -4.85%