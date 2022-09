Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: vers un premier lancement de satellite Eurostar Neo information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le premier de ses satellites géostationnaires Eurostar Neo est prêt à être expédié à Cap Canaveral pour son lancement : Hotbird 13F sera positionné à 13 degrés Est avec son satellite jumeau, Hotbird 13G, qui sera lancé plus tard cette année.



Disposant d'une capacité de charge utile accrue ainsi que de systèmes d'alimentation et de contrôle thermique plus efficaces que la génération précédente, le duo Eurostar Neo remplacera les trois satellites Eutelsat actuellement en orbite à cet endroit.



La plate-forme Eurostar Neo d'Airbus a été développée dans le cadre des projets de partenariat de l'Agence Spatiale Européenne. Les satellites géostationnaires de télécommunications d'Airbus ont accumulé plus de mille ans d'exploitation réussie.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.66%