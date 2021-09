Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : vers la mobilité électrique aérienne urbaine en 2025 information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 15:01









(CercleFinance.com) - Airbus a présenté aujourd'hui son projet 'CityAirbus', soit un appareil entièrement électrique équipé d'ailes fixes, d'une queue en 'V' et de huit hélices, qui pourrait répondre à l'émergence d'un marché de la mobilité urbaine aérienne. A terme, ce 'CityAirbus' pourrait transporter jusqu'à quatre passagers dans un rayon de 80 km et à une vitesse de 120 km/h, sans émettre la moindre émission polluante, assure l'avionneur. 'Nous cherchons à cocréer un marché entièrement nouveau qui intègre durablement la mobilité aérienne urbaine dans les villes tout en répondant aux préoccupations environnementales et sociales', a expliqué Bruno Even, directeur général d'Airbus Helicopters. Ce prototype pourrait ouvrir la voie à une certification à l'horizon 2025, assure Airbus.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.29%