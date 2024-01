Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: vers l'achat d'Aerovel et de son 'Flexrotor' information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que sa division Airbus Helicopters a signé un accord portant sur l'acquisition d'Aerovel et de son système aérien sans pilote (UAS), Flexrotor, afin de renforcer son portefeuille de solutions tactiques sans pilote.



Flexrotor est un petit système aérien tactique sans pilote conçu pour les missions de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance (ISTAR) en mer et sur terre, précise l'avionneur.



'Cette acquisition stratégique s'inscrit dans notre vision d'élargir notre offre d'UAS et de répondre à la demande croissante des clients du monde entier', ajoute Bruno Even, directeur d'Airbus Helicopters.



Basée dans l'État de Washington (USA), Aerovel restera une société américaine et poursuivra sa collaboration avec le ministère de la Défense américain dans le cadre de l'accord spécial de sécurité (SSA) d'Airbus.



La clôture de la transaction est attendue en 2024.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.68%