Airbus: vérifications en orbite terminées pour NIRSpec

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé lundi que le spectrographe infrarouge NIRSpec, un instrument clé du télescope spatial James Webb, avait passé avec succès tous ses tests fonctionnels en orbite, ce qui signifie qu'il pourra bientôt fournir ses premiers résultats.



L'équipe de mise en service de NIRSpec, qui comprend des ingénieurs d'Airbus, a effectué ces tests alors que Webb se refroidit à des niveaux cryogéniques et que le télescope s'approche de sa température opérationnelle d'environ -235 °C.



Depuis le lancement de Webb, les membres de l'équipe des sites Airbus à Munich et Friedrichshafen surveillent en permanence son refroidissement depuis le centre des opérations de la mission au Space Telescope Science Institute de Baltimore (Maryland).



La prochaine phase de mise en service, qui durera deux mois, doit notamment comprendre des tests de performance.



Airbus souligne que NIRSpec est si précis qu'il pourrait détecter une allumette en combustion sur la Lune.



Ce niveau de détail sans précédent doit lui permettre d'observer les galaxies originelles formées juste après le 'Big Bang', une approche susceptible de 'changer notre regard sur l'Univers' selon Jean-Marc Nasr, le directeur d'Airbus Space Systems.





