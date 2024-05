Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: vente de six hélicoptères H145M à Brunei information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters a signé un contrat avec le ministère de la Défense du Brunei pour l'acquisition de six hélicoptères H145M, un appareil 'réputé pour ses hautes performances et sa polyvalence', souligne le constructeur.



Remplaçant son ancienne flotte de BO105, les H145M du Brunei seront utilisés pour renforcer les capacités opérationnelles de l'armée de l'air pour des missions telles que l'appui aérien rapproché et l'observation aérienne.



Le H145M est un hélicoptère militaire polyvalent offrant un large éventail de capacités de mission.



Brunei est le dernier pays à avoir commandé le H145M, après Chypre, l'Allemagne, la Hongrie, le Luxembourg, la Serbie et la Thaïlande.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.71%