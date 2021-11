Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : vente de quatre A350F à CMA CGM information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 17:28









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé un accord avec le groupe CMA CGM, leader mondial du transport maritime et de la logistique, portant sur la vente de quatre avions cargo A350F. Cette commande, qui doit être finalisée dans les semaines à venir, portera la flotte Airbus opérée par CMA CGM à neuf appareils, dont cinq A330-200F. Les appareils seront exploités par CMA CGM AIR CARGO, l'activité cargo aérien récemment lancée par le Groupe CMA CGM. 'L'A350F s'intégrera parfaitement à la flotte existante d'avions cargo Airbus de la société. Grâce à sa structure en composite et à ses moteurs de dernière génération, il apportera une efficacité imbattable en termes de consommation de carburant, d'économie et d'émissions de CO2, favorisant la croissance durable à long terme du groupe ', a déclaré Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus et responsable d'Airbus International.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.41%