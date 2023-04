Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: va ouvrir un nouveau centre de maintenance en Chine information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 11:20









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la création d'une joint-venture avec Tarmac Aerosave et la ville de Chengdu, en Chine, afin de créer le premier centre de services 'cycle de vie' des avions en Chine.



La nouvelle installation couvrira une gamme d'activités allant du stationnement et du stockage des avions à la maintenance, aux mises à niveau, aux conversions, au démantèlement et aux services de recyclage pour divers types d'avions.



La mise en service du nouveau centre est prévue ce début d'année. L'installation devrait couvrir une superficie de 717 000 m2 et une capacité de stockage de 125 avions.



' Ce nouveau centre à Chengdu s'inscrit parfaitement dans l'approche d'Airbus en matière de responsabilité environnementale tout au long du cycle de vie de l'avion. Le stockage, les mises à niveau et le démantèlement des avions auront lieu sous un même toit', déclare Cristina Aguilar, Airbus SVP Customer Services.





