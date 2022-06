Airbus: va ouvrir un centre pour la cybersécurité avec CISPA information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 16:38

(CercleFinance.com) - Airbus et le CISPA Helmholtz Center for Information Security ont signé un protocole d'accord pour ouvrir un centre pour la cybersécurité et l'intelligence artificielle en Sarre, en Allemagne.



Le 'CISPA-Airbus Digital Innovation Hub' sera situé sur le campus d'innovation CISPA à St. Ingbert et commencera ses activités cette année avec l'intention de passer à environ 100 experts au cours des trois prochaines années.



À long terme, Airbus et le CISPA visent conjointement à faire passer le centre de compétences à plus de 500 experts.





' Pour réaliser cette ambition, nous sélectionnons avec soin les bons partenaires, et la création de ce centre de compétences est un excellent exemple de notre vision à long terme et de notre investissement dans l'innovation ', a déclaré Evert Dudok, Executive Vice President Connected Intelligence chez Airbus Defence and Space.