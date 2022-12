Airbus: va livrer six hélicoptères en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 14:38

(CercleFinance.com) - The Helicopter Company (THC), créée par le Fonds d'investissement public en tant que premier fournisseur de services d'hélicoptères autorisé à effectuer des vols commerciaux au Royaume d'Arabie saoudite, a signé avec Airbus, un contrat HCare In-Service pour couvrir sa future flotte de six hélicoptères ACH160.



Une fois livrés, les ACH160 seront déployés à travers le Royaume d'Arabie Saoudite pour des services de transport d'entreprise. L'offre a été adaptée aux besoins prévus de THC, en fournissant des services et des pièces pour optimiser la planification de la maintenance.



' Avec l'expansion de l'industrie de l'hélicoptère dans le royaume, THC fait face à une forte demande de la part des clients pour des services de haute qualité, sûrs et fiables ', a déclaré le capitaine Arnaud Martinez, directeur général de THC.



' Nos forfaits de soutien et de services visent à améliorer les performances et la sécurité, tout en optimisant les coûts et en protégeant la valeur de l'actif ', a déclaré Christoph Zammert, vice-président exécutif du soutien et des services aux clients chez Airbus Helicopters.