Airbus : va livrer ses avions avec du carburant durable (SAF)

(CercleFinance.com) - Airbus annonce aujourd'hui que dès novembre, tous ses avions fabriqués à Mobile (Alabama), seront livrés aux clients avec du carburant d'aviation durable (SAF). Dans ce cadre, Airbus a d'ailleurs conclu un accord avec Signature Flight Support pour la fourniture de SAF sur le site de Mobile. Le SAF permet une réduction des émissions de CO2 de l'ordre de 80% par rapport à un carburant conventionnel. Les appareils livrés par Airbus seront propulsés par un mélange de SAF et de carburant classique, précise l'avionneur. Le site de Mobile produit des A220 et A320 pour les clients d'Airbus aux Etats-Unis.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.26%