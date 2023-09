Airbus: va installer l'eSAIL sur ses navires information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 14:34

Airbus va équiper l'un des navires qu'il utilise pour transporter des sous-ensembles d'avions d'une technologie de propulsion assistée par le vent. Cette technologie capte l'énergie éolienne pour générer de la poussée et permet ainsi de réaliser des économies de consommation de carburant. et les émissions de CO2.



L'eSAIL ® , développé par la société espagnole bound4blue, crée jusqu'à six à sept fois plus de portance qu'une voile rigide classique.



Il se compose d'une surface verticale en forme de voile et d'un système d'aspiration d'air électrique qui aide le flux d'air à réadhérer à la voile, générant ainsi une portance supplémentaire et réduisant ainsi la charge sur les moteurs principaux du navire.



Selon les estimations debound4blue, ces eSAIL pourraient permettre des économies de carburant et d'émissions de CO2 allant respectivement jusqu'à 560 tonnes et 1 800 tonnes pour ce navire par an.