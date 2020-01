Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus va créer à Toulouse une chaîne d'assemblage pour l'A321 Reuters • 21/01/2020 à 10:50









PARIS, 21 janvier (Reuters) - Airbus AIR.PA a annoncé mardi la création d'une nouvelle chaîne d'assemblage de l'A321 sur son site de Toulouse afin de faire face à une forte demande et d'optimiser sa production. D'ici mi-2022, le site d'assemblage actuel de l'A380, l'usine "Jean-Luc Lagardère", abritera une chaîne A321, a déclaré le groupe aéronautique dans un communiqué. Actuellement, la seule chaîne d'assemblage final européenne de l'A321 est implantée à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Aux Etats-Unis, Airbus dispose également d'une chaîne d'assemblage sur son site de Mobile, dans l'Alabama. Ces nouvelles installations offriront une plus grande souplesse pour la production de l'A321, tout en maintenant un niveau stable de la capacité industrielle globale des monocouloirs à Toulouse, ajoute l'avionneur dans son communiqué. "Nous bénéficions d'une forte demande qui atteint des niveaux sans précédent pour notre famille leader A320neo, en particulier ses dérivés A321 long-courrier (Long Range (LR)) et très long-courrier (Xtra Long Range (XLR))", explique le directeur des opérations d'Airbus Michael Schoellhorn. (Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

