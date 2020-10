Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : va aider l'Australie pour ses satellites militaires Cercle Finance • 15/10/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la formation de la Team Maier pour accroître la capacité industrielle souveraine de l'Australie. Le groupe va s'associer à des entreprises spatiales et technologiques clés, ainsi qu'à des universités australiennes pour fournir un système complet de communications par satellite de défense. ' Airbus cherche à accroître considérablement l'espace industriel souverain et la capacité de défense en Australie grâce à sa tentative de fournir une capacité de communication par satellite militaire souveraine pour l'Australie et la région Asie-Pacifique ' indique le groupe. “L'accès à l'espace est essentiel à la sécurité de l'Australie et le gouvernement renforce ses investissements dans les capacités spatiales”.

