Airbus: Uzbekistan Airways commande 12 A320neo information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 10:34

(CercleFinance.com) - Uzbekistan Airways, la compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan, a passé une commande ferme auprès d'Airbus pour 12 appareils de la famille A320neo (huit A320neo et quatre A321neo).



Le nouvel avion rejoindra la flotte actuelle du transporteur de 17 appareils de la famille Airbus A320.





La compagnie aérienne prévoit d'exploiter ses nouveaux avions pour développer davantage son réseau de liaisons nationales et internationales.





' Ces nouveaux avions de la famille A320neo économes en carburant nous aideront à étendre et à renforcer notre présence en Asie centrale ainsi qu'à développer notre réseau national et international ', a déclaré Ilhom Makhkamov, président du conseil d'administration d'Uzbekistan Airways.





' Nous voyons un bon potentiel de croissance dans la région de l'Asie centrale dans les années à venir. L'A320neo, moderne et efficace, permettra à Uzbekistan Airways de bénéficier de cette croissance et de jouer un rôle de premier plan dans cette région ', a déclaré Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International chez Airbus.