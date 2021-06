Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : United Airlines commande 70 appareils A321neo Cercle Finance • 29/06/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - Airbus annonce aujourd'hui que la compagnie United Airlines a passé une commande de 70 appareils A321neo, portant ainsi à 120 appareils A321 son engagement total auprès de l'avionneur européen. ' Une commande aussi importante d'une grande compagnie aérienne comme United souligne que l'A321neo offre des capacités, une économie d'exploitation et une convivialité inégalées pour les passagers ', a déclaré Christian Scherer, directeur commercial et responsable international d'Airbus. Selon Airbus, l'A321neo offre des performances environnementales supérieures, avec les émissions de CO? par siège les plus faibles de sa catégorie. Un nombre important des avions nouvellement commandés seront produits à au sein de l'usine d'Airbus de Mobile, en Alabama, assure l'avionneur.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris 0.00%