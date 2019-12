Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : United Airlines commande 50 Airbus A321XLR Cercle Finance • 04/12/2019 à 07:40









(CercleFinance.com) - United Airlines a passé une commande ferme de 50 appareils Airbus A321XLR pour développer ses liaisons transatlantiques au départ de ses principaux hubs américains à New York et à Washington. La livraison du premier A321XLR sera effectuée en 2024 et devrait permettre de commencer à réaliser des liaisons en 2025. ' L'A321XLR ouvre de nouvelles destinations potentielles pour développer davantage notre réseau de lignes et offrir aux clients davantage d'options pour parcourir le monde ' a déclaré Andrew Nocella, vice-président exécutif et directeur commercial de United. ' La polyvalence et les performances exceptionnelles de l'A321XLR permettent une nouvelle efficacité opérationnelle qui se répercute sur les résultats nets de la compagnie aérienne.' a déclaré Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus.

