Airbus: 'une opportunité d'achat' avant le CMD information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 15:20

(CercleFinance.com) - Stifel a réitéré vendredi sa recommandation d'achat sur Airbus en perspective des prochaines journées d'investisseurs du groupe d'aéronautique, qui se tiendront les 22 et 23 septembre.



Le bureau d'études dit envisager une possible revalorisation des titres de l'avionneur en cas de commentaires positifs concernant le niveau de la demande et le rythme des ventes, en dépit des craintes actuelles de récession.



L'analyste espère aussi entendre des propos favorables autour de la chaîne d'approvisionnement, la crise de l'énergie et les implications en termes de marges des futurs changements au niveau du 'mix' produits.



Au vu du récent accès de faiblesse du titre (-12% sur le mois écoulé, contre -6% pour le CAC 40 et -11% pour l'indice sectoriel STOXX), Stifel indique considérer le cours de Bourse actuel comme 'un point d'entrée intéressant'.



Il ajoute qu'un euro évoluant autour du seuil de parité constitue par ailleurs un élément structurel porteur pour les groupes générant leurs ventes en dollars, comme c'est le cas pour Airbus.



Aux niveaux actuels, son objectif de cours fait ressortir un potentiel de hausse de 65%.



A noter que les journées d'investisseurs d'Airbus sont les premières organisées par le groupe d'aérospatiale et de défense depuis son CMD de février 2016, tenu à Londres.



Berenberg a renouvelé également vendredi sa recommandation d'achat sur Airbus, assortie d'un objectif de cours de 150 euros, conseillant aux investisseurs de regarder au-delà des turbulences actuelles du marché.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier reconnaît qu'un risque de mauvaise surprise plane sur les livraisons à court terme de l'avionneur, une préoccupation qu'il relie aux difficultés d'approvisionnement du moment.



L'analyste considère néanmoins que les thématiques de la production, de la rentabilité et de la rémunération des actionnaires - qui seront toutes abordées la semaine prochaine lors de la réunion d'investisseurs du groupe - revêtent une bien plus haute importance.



D'après Berenberg, la réunion devrait être de nature à rassurer le marché en rappelant les solides fondamentaux de l'entreprise, ce qui conduit le professionnel à considérer la récente correction du titre comme une opportunité pour acheter.