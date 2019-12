Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : une nouvelle phase d'essais du rover ExoMars Cercle Finance • 02/12/2019 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les essais du rover ExoMars, réalisés sur le site d'Airbus à Toulouse, sont entrés dans une nouvelle phase avec le lancement des essais de vide thermique (TVAC) qui dureront environ 18 jours. Le rover est soumis à une campagne d'essais, visant à préparer son voyage vers la planète rouge en 2020. Le projet ExoMars de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) comprend le premier rover conçu pour rechercher des traces de vie sur Mars. ' L'équipe Airbus de Stevenage travaille en étroite collaboration avec Thales Alenia Space et ses collègues d'Airbus Toulouse pour préparer la prochaine phase du projet : l'intégration, à Cannes, du rover au module de descente composite de la sonde, puis son transfert vers Baïkonour pour un lancement prévu en juillet/août 2020 ' indique le groupe.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.09%