Airbus : une nouvelle ligne de production à Toulouse Cercle Finance • 21/01/2020 à 11:52









(CercleFinance.com) - Airbus annonce ce jour avoir décidé de créer de nouvelles capacités de production pour l'A321, sur son site de Toulouse. 'D'ici la mi-2022, l'usine actuelle A380 Lagardère à Toulouse abritera une ligne A321 à capacité numérique comme étape de modernisation du système de production de l'A320 à Toulouse. Ces nouvelles installations offriront plus de flexibilité pour la production de l'A321', commente l'avionneur. Le montant de l'investissement n'a pas été précisé.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.81%