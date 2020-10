Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : une collaboration avec l'Air Force australienne Cercle Finance • 12/10/2020 à 10:55









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir été sélectionné par le Commonwealth d'Australie (CoA) pour développer et moderniser les systèmes de communication de la flotte d'A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) de la Royal Australian Air Force (RAAF). Une première phase portera sur la conception et le développement des nouveaux systèmes avant la livraison d'un prototype, en phase 2, qui permettra de certifier et valider leur usage. Les modifications seront alors étendues au reste de la flotte. Airbus fournira par ailleurs les packs de données et le support nécessaires pour que ces mises à jour soient prises en compte dans le simulateur de vol ainsi qu'au sein des différentes procédures. L'objectif de la mise à niveau est de fournir une solution abordable qui amène la flotte aux normes de qualité et de capacité de classe mondiale et réponde aux dernières exigences d'interopérabilité de la Force de défense australienne et de ses alliés, indique Airbus.

