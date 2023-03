Airbus: une agence de l'OTAN commande un A330 MRTT information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 15:41

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que l'Agence OTAN de soutien et d'approvisionnement (NSPA) lui a commandé un Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) supplémentaire, portant ainsi la flotte multinationale MRTT à 10 appareils.



Cette annonce fait suite à la décision de la Belgique d'augmenter son nombre d'heures dans le programme avec 1 100 heures de vol supplémentaires par an.



La flotte multinationale de transport pétrolier multirôle fournit des capacités de transport stratégique, de ravitaillement en vol et d'évacuation médicale à ses six pays participants : la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Norvège.



Ces Nations ont signé le Memorandum of Understanding qui leur permet de partager les coûts au prorata de l'engagement national d'heures de vol par an.