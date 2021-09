Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : une édition spéciale de l'ACJ avec Cyril Kongo information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 12:06









(CercleFinance.com) - Airbus Corporate Jets (ACJ) et l'artiste contemporain de renommée mondiale Cyril Kongo, alias Mr Colorful, ont conçu ensemble une cabine ACJ - l'ACJ TwoTwenty special cabin edition by Cyril Kongo. 'Cyril Kongo a un fort esprit de pionnier qui complète parfaitement l'esprit d'innovation de l'équipe d'ACJ, transformant le jet en une galerie d'art contemporain volante, offrant ainsi une ambiance inédite ' indique le groupe. 'Le salon principal, qui sera en partie peint à la main par Cyril Kongo, combine des textures et des tissus de marque soigneusement choisis, conçus pour créer le confort somptueux, l'espace et le luxe de votre propre galerie d'art privée' rajoute Airbus.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.64%