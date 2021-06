Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : un satellite pour Eutelsat expédié à Kourou Cercle Finance • 30/06/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - Airbus indique avoir expédié le satellite Eutelsat Quantum, développé dans le cadre d'un projet de partenariat avec l'ESA, depuis son site d'Airbus Defence and Space à Toulouse vers Kourou (Guyane), en vue de son lancement fin juillet sur une Ariane 5. Ce satellite commercial 'inaugure une reconfigurabilité des services en orbite sans précédent en termes de couverture, de fréquence et de puissance, ce qui rend possible une refonte complète de la mission, quelle que soit la position orbitale'. Eutelsat Quantum sera situé à 48° Est et offrira une couverture étendue de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, 'et même au-delà, car il pourra couvrir toute zone souhaitée par le client à tout moment au cours de sa vie en orbite'.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.30%