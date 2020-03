Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : un rebond s'amorce sur 48,12E Cercle Finance • 20/03/2020 à 10:29









(CercleFinance.com) - Si le rebond est proportionnel au krach qui a fait plonger Airbus de 139,4 vers 48,12E (une division du cours quasiment par 3), le 1er objectif serait 70E, l'ex-plancher de mi-juillet 2017, le suivant sera le comblement du 'gap' des 85,65E du 11 mars... c'était il y a une semaine !

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +18.70%