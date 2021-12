Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: un premier A350-1000 livré à French bee information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 13:51









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé vendredi que la compagnie aérienne à bas prix française French bee avait pris livraison de son premier A350-1000, en location auprès d'Air Lease Corporation.



L'avionneur précise que cet appareil est le premier des deux A350 devant être exploités par la compagnie sur la ligne Paris-Saint Denis de La Réunion, dans l'océan Indien.



French bee opère une flotte entièrement composée d'Airbus A350, puisque les deux appareils viendront s'ajouter aux quatre A350-900 déjà présents dans la flotte du transporteur.



Simultanément, le groupe Dubreuil - la maison-mère de French Bee - va prendre livraison d'un autre A350-1000 en location auprès d'Air Lease Corporation destiné à Air Caraïbes, ce qui porte à quinze le nombre d'appareils Airbus dans la flotte du groupe.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.72%