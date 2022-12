Airbus: un instrument de surveillance de l'air pour l'ESA information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 10:17

(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space a livré avec succès le premier instrument de surveillance de l'air Sentinel-4/UVN (ultraviolet, visible et proche infrarouge) à l'Agence spatiale européenne (ESA). Il sera intégré l'année prochaine au satellite Meteosat Third Generation Sounder (MTG-S1).



L'instrument surveillera en permanence les principaux gaz traces et aérosols de la qualité de l'air depuis l'orbite géostationnaire avec l'Europe et l'Afrique du Nord.



Les gaz traces qu'il surveillera comprennent : le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3), le dioxyde de soufre (SO2), le formaldéhyde, le glyoxal et les aérosols qui sont essentiels pour évaluer la qualité de l'air.



' Comprendre la composition atmosphérique aidera à réduire les risques de phénomènes tels que les panaches de poussière du désert, le transport à longue distance des polluants atmosphériques, y compris le pollen, ainsi que les panaches de cendres provenant des éruptions volcaniques ' indique le groupe.



'Les informations recueillies par l'instrument Sentinel-4 aideront les décideurs à façonner les politiques européennes en matière de santé publique et de sécurité du trafic aérien afin de protéger les citoyens européens ', a déclaré Philippe Pham, responsable de l'observation de la Terre et des sciences chez Airbus.